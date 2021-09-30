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Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!

Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçını galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekip, Stade Velodrome’da Marsilya ile karşılaşacak. Mücadele saat 22:00’de başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yabancı kanallar da uydudan yayınlıyor. Peki; Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri?

Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya Galatasaray yabancı kanallar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Fransa deplasmanında Marsilya'ya konuk olacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. Uydudan maçı takip etmek izleyenler Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanalları sorguluyor.

Marsilya GS canlı izle! MARSİLYA GS CANLI İZLE!

MARSİLYA GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Bunun yanında UEFA Galatasaray Marsilya maçı yaklaşırken taraftarlara müjdeli haber Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan geldi. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de yapılacak Galatasaray Marsilya maçı CBC kanalından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

CBC SPORT NASIL EKLENİR?

Marsilya – Galatasaray maçını CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H – Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

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