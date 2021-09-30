Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!
Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçını galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekip, Stade Velodrome’da Marsilya ile karşılaşacak. Mücadele saat 22:00’de başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yabancı kanallar da uydudan yayınlıyor. Peki; Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri?
Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya Galatasaray yabancı kanallar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Fransa deplasmanında Marsilya'ya konuk olacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. Uydudan maçı takip etmek izleyenler Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanalları sorguluyor.
MARSİLYA GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Arena Sport 1
Arena Sport Serbia
Arena Sport Croatia
beIN Connect France
beın Connect France 2
beIN Sports English
Blue Sport Liver
BT Sport 1
DAZN 1
Cosmote Sport 2
Nova Sport 3
Sky Sport Premium 1
Sky Sport 253
Sky Sport 3 Austria
Sky Sport 1 Hungary
TSN Malta 7
TV2 Sport Premium
Ziggo Sport
Bunun yanında UEFA Galatasaray Marsilya maçı yaklaşırken taraftarlara müjdeli haber Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan geldi. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de yapılacak Galatasaray Marsilya maçı CBC kanalından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.
CBC SPORT NASIL EKLENİR?
Marsilya – Galatasaray maçını CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.
Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.
Polarizasyon kısmında H – Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar!
- Marsilya GS canlı izleme yolları! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi O.Marsilya Galatasaray canlı yayın!
- Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?
- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi