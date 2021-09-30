Marsilya-Galatasaray maçında hakemin penaltı kararına VAR engeli
SPOR ahaber.com.tr
Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Maçın 75. dakikasında haekm Raczkowski beyaz noktayı gösterdi. Temsilcimiz lehine verilen penaltı kararından sonra VAR devreye girdi ve hakem penaltıyı iptal etti.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşı karşıya geldi.
Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçın 75. dakikasında Marsilya için penaltı noktasını gösterdi.
Sarı-kırmızılı futbolcuların itirazlarını sürdürürken, hakem Raczkowski, VAR kararı üzerine pozisyonu yeniden izledi.
Polanyalı hakem Marsilya için verdiği penaltı kararını iptal etti.