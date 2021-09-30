Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
Marsilya Galatasaray maç özeti! Marsilya GS özet dakikaları futbol severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci maçına çıkan Galatasaray, zorlu Fransa deplasmanında puan aradı. Gergin bir ortamda geçen mücadele, tribünde yaşananlar nedeniyle durmak zorunda kalmıştı. Maçın detaylarını merak edenler de Marsilya Galatasaray maç özeti hakkında araştırma yapıyor.
Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray zorlu Marsilya deplasmanında gruptaki ikinci maçına çıktı. Sarı kırmızılı ekibin zorlu mücadelesi nefes kesti. Maçla ilgili detayları merak eden futbol severler Marsilya GS özet dakikalarını sorguluyor. Peki; Marsilya Galatasaray maç özeti ve önemli anları nelerdir?
MARSİLYA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ!
8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.
45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.
MAÇTA 2. YARI
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi.
59. dakikada sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi'yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
TRİBÜNDE OLAYLAR ÇIKTI
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'nın konuğu oluyor. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı Pawel Raczkowski, 38'inci dakikada mücadeleye bir süre ara verdi.
Hakemin karşılaşmayı durdurması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünün önüne kadar gelerek, sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu. Olayların devam etmesinin ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de tribünlerin önüne kadar gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Bir süre sonra tribünlerin de sakinleşmesiyle Polonyalı hakem karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.
Stat: Veledrom
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx
Marsilya: Pau Lopez xx, Lirola xx, Alvaro Gonzalez xx, Saliba xx, Peres xx, Guendouzi xx, Gueye xx, Cengiz Ünder xx, Harit xx (Fuente dk. 79 x), Dieng xx (Milik dk. 61 x), Payet xx
Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Luis Henrique
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx (Yedlin dk. 65 x), Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Luyindama dk. 88 ?), Cicaldau xx, Morutan xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Babel dk. 87 ?,)Halil Dervişoğlu xx (Diagne dk. 73 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Boey, Muslera, Diagne (Galatasaray), Saliba, Alvaro Gonzalez (Marsilya)
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