Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!

TRİBÜNDE OLAYLAR ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'nın konuğu oluyor. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı Pawel Raczkowski, 38'inci dakikada mücadeleye bir süre ara verdi.

Hakemin karşılaşmayı durdurması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünün önüne kadar gelerek, sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu. Olayların devam etmesinin ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de tribünlerin önüne kadar gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Bir süre sonra tribünlerin de sakinleşmesiyle Polonyalı hakem karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Stat: Veledrom

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx

Marsilya: Pau Lopez xx, Lirola xx, Alvaro Gonzalez xx, Saliba xx, Peres xx, Guendouzi xx, Gueye xx, Cengiz Ünder xx, Harit xx (Fuente dk. 79 x), Dieng xx (Milik dk. 61 x), Payet xx

Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Luis Henrique

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx (Yedlin dk. 65 x), Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Luyindama dk. 88 ?), Cicaldau xx, Morutan xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Babel dk. 87 ?,)Halil Dervişoğlu xx (Diagne dk. 73 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Boey, Muslera, Diagne (Galatasaray), Saliba, Alvaro Gonzalez (Marsilya)