A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St.

Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.



Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak.