A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılan kura çekimi sonucunda Filenin Efeleri, E Grubu'nda yer aldı.
Milliler, grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Rusya Voleybol Federasyonu, Sırbistan, Tunus, Porto Riko
B Grubu: Brezilya, Japonya, Küba, Katar
C Grubu: Polonya, ABD, Meksika, Bulgaristan
D Grubu: Fransa, Slovenya, Almanya, Kamerun
E Grubu: İtalya, Kanada, Türkiye, Çin
F Grubu: Arjantin, İran, Hollanda, Mısır
2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St.
Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.
Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak.
Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.
Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.
Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı Finaller (Final Six) etabı ile sona erecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?
- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
- Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
- Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?