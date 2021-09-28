28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü

28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nasıl? UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlar başladı. "Devler Ligi"nde bugün toplam 8 karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş ise C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax ile mücadele ediyor. Bugünkü maçların sonuçlarına ve Beşiktaş'ın güncel puan durumunu ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nasıl? İşte Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve 28 Eylül maç sonuçları...

28 EYLÜL SALI

Şampiyonlar Ligi'nde bugün toplam 8 karşılaşma oynanacak. Son düdüğün çalması ile birlikte güncel maç sonuçları şu şekilde: