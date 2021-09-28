28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarında ikinci maçlar 28 Eylül'de başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Devler Ligi'nde günün maç sonuçları merak ediliyor. Maç sonucu ve Beşiktaş'ın puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nasıl? İşte Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve 28 Eylül maç sonuçları...
28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nasıl? UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçlar başladı. "Devler Ligi"nde bugün toplam 8 karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş ise C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax ile mücadele ediyor. Bugünkü maçların sonuçlarına ve Beşiktaş'ın güncel puan durumunu ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nasıl? İşte Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve 28 Eylül maç sonuçları...
28 EYLÜL SALI
Şampiyonlar Ligi'nde bugün toplam 8 karşılaşma oynanacak. Son düdüğün çalması ile birlikte güncel maç sonuçları şu şekilde:
19.45 Ajax - Beşiktaş:
19.45 Shakhtar Donetsk - Inter:
22.00 Paris Saint-Germain - Manchester City:
22.00 Leipzig - Club Brugge:
22.00 Porto - Liverpool:
22.00 Milan - Atletico Madrid:
22.00 Borussia Dortmund - Sporting Lizbon:
22.00 Real Madrid - Sheriff:
YARIN 8 KARŞILAŞMA OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 29 Eylül Çarşamba günü 8 karşılaşma ile devam edecek.
29 Eylül Çarşamba:
19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)
22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2021-2022 MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022
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