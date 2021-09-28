Hazro’da seferberlik başladı 12 yaşın üstü öğrenciler aşılanmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Hazro İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları kapsamında pandemiyle mücadelede en kuvvetli silah olan Covid-19 aşısı Hazro ÇPAL ve Hazro Kız Meslek Lisesindeki öğrencilerine uygulandı.

Gençlerin sağlığa doğru bir adım daha attıklarını kaydeden Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, 12 yaşın üstündeki tüm gençleri aşı olmaya davet etti. Kaymakam Sak, "12 - 17 yaş arasındaki tüm gençlerimiz velilerinin baba ya da anne fark etmeksizin e-nabız üzerinden çocukları için oluşturacağı aşı talebi ile Covid-19 aşısı olabilirler. Tüm velilerimize önemle duyurulur. Aşıyla daha güçlüyüz" dedi.