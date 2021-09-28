DSÖ’den Kovid-19’un kökenine ilişkin yeni açıklama: 20 kişilik uzman ekip...

20 KİŞİLİK UZMAN EKİP!

Ekibin; laboratuvar güvenliği uzmanları, biyogüvenlik uzmanları ve genetikçiler ile hayvan hastalıkları uzmanları dahil olmak üzere 20 uzmandan oluşacağı bildirildi.

Bir DSÖ yetkilisi, yeni ekibin "önceliğinin ilk raporların tespit edildiği ülkede veri ve erişim olması gerektiğini" belirtti.