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Luyindama Galatasaray taraftarının hedefinde!

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Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Luyindama Galatasaray taraftarının hedefinde!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşılaşıyor. 43. dakikada Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, golde hatası bulunan Luyindama'yı protesto etti.

Galatasaray , Süper Lig 'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapadı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, golde hatası bulunan deneyimli stoper Luyindama'yı yuhalarken bir kısım taraftar da destek verdi.

Göztepenin golü ofsayt "GÖZTEPE'NİN GOLÜ OFSAYT"
Maç sonu Terimden VAR tepkisi MAÇ SONU TERİM'DEN VAR TEPKİSİ

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