Luyindama Galatasaray taraftarının hedefinde!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşılaşıyor. 43. dakikada Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, golde hatası bulunan Luyindama'yı protesto etti.
Galatasaray , Süper Lig 'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapadı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, golde hatası bulunan deneyimli stoper Luyindama'yı yuhalarken bir kısım taraftar da destek verdi.