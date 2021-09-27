Luyindama Galatasaray taraftarının hedefinde!

Galatasaray , Süper Lig 'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapadı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, golde hatası bulunan deneyimli stoper Luyindama'yı yuhalarken bir kısım taraftar da destek verdi.