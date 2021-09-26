Göztepe maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den VAR tepkisi

HEM PENALTI, HEM KART!



Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.