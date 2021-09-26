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Göztepe maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den VAR tepkisi

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Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Göztepe maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den VAR tepkisi

Ligde aldığı başarısız sonuçlarla son 38 yılın en başarısız başlangıcını yapan Galatasaray Süper Lig'in 7. hafta maçında evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısını İzmir temsilcisinin 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fatih Terim maç sonu yaptığı açıklamada ise VAR kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Terim, "Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor." dedi.

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

MUSLERA KIRMIZI KART GÖREBİLİRDİ...

Açıkçası galip geldiğimiz için çok mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamamıştık. Bugün 3 puanı zor da olsa aldık. Göztepe'nin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. İyi ki gol oldu, Muslera kırmızı kart görebilirdi gol olmasaydı.



İkinci yarı, baskıyı daha fazla kurduk. Kalecinin hatasıyla beraberliği yakaladık. Arkasından Morutan'ın güzel bir golü geldi.

HEM PENALTI, HEM KART!

Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.

GÖRMEK İSTEDİĞİM TARAFTAR BU!

İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.

Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız o güvenle çok daha iyi oynayacaklar. Her geçen gün onların lehine olacak. Bir takım olgusu, tecrübelisi ve genciyle bir takım olmayı ümit ediyoruz. Daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah.

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