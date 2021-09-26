Erman Toroğlu’ndan Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili net yorum: Göztepe’nin golü ofsayt!





AYAKTA DA KAFADA DA OFSAYT

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Göztepe'de Ndiaye'nin attığı golü değerlendiren Toroğlu, "Net söylüyorum ayakta da kafada da ofsayt" dedi.