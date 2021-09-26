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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili net yorum: Göztepe'nin golü ofsayt!

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Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Erman Toroğlu’ndan Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili net yorum: Göztepe’nin golü ofsayt!

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe'nin kaydettiği golle ilgili, "Net söylüyorum ofsayt" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yle karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Konuk ekip 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçerken, Galatasaraylılar ofsayt itirazında bulunmuştu.



VAR incelemesi sonucu ofsayt olmadığı gerekçesiyle gol geçerli sayıldı.


AYAKTA DA KAFADA DA OFSAYT
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Göztepe'de Ndiaye'nin attığı golü değerlendiren Toroğlu, "Net söylüyorum ayakta da kafada da ofsayt" dedi.

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