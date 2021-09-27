Galatasaray’ın UEFA’daki rakibi Marsilya evinde mağlup oldu

Fransa Ligue 1'in 8'inci haftasında Marsilya, Lens'i konuk etti. Deplasman ekibi, 9'uncu dakikada Sotoca'nın penaltıdan ve 27'nci dakikada Frankowski'nin attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.

Marsilya, 33'üncü dakikada Payet'in attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 45'+2'nci dakikada Payet'in penaltıdan attığı gol ile skor 2-2'ye geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 71'inci dakikada Lens, Wesley Said'in attığı gol ile skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

CENGİZ 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Marsilya 14 puanda kalırken, Lens ise puanını 15'e yükselterek haftayı 2'nci sırada kapattı.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında 30 Eylül Perşembe günü Marsilya'ya konuk olacak.