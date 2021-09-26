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Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya giden Falcao üçüncü maçında da ağları sarstı

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Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Galatasaray’dan Rayo Vallecano’ya giden Falcao üçüncü maçında da ağları sarstı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni kariyerine süper başladı. Çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan Kolombiyalı yıldız, Cadiz'i de boş geçmedi. İlk 11'de başladığı müsabakada 44. dakikada ağları sarsan Falcao, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Son dakika İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas Stadı'nda oynanan müsabakaya eski Galatasaraylı Falcao ilk 11'de başladı.

Yeni takımıyla oynadığı ilk 2 maça sonradan dahil olan Falcao, bu kez sahaya ilk 11'de çıktı. Falcao, Cadiz'i de boş geçmedi ve süper başlayan Valecano kariyerinde üçüncü golünü atmayı başardı.

Getafe ve Atletic Bilbao karşılaşmalarında son bölümde oyuna dahil olan Falcao, iki karşılaşmada da topu filelere göndermişti. Cadiz mücadelesinin 44. dakikada sahneye çıkan Falcao, takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Falcao, Vallecano ile üçüncü golünü atmış oldu.

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