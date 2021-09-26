Galatasaray’dan Rayo Vallecano’ya giden Falcao üçüncü maçında da ağları sarstı

Yeni takımıyla oynadığı ilk 2 maça sonradan dahil olan Falcao, bu kez sahaya ilk 11'de çıktı. Falcao, Cadiz'i de boş geçmedi ve süper başlayan Valecano kariyerinde üçüncü golünü atmayı başardı.

Getafe ve Atletic Bilbao karşılaşmalarında son bölümde oyuna dahil olan Falcao, iki karşılaşmada da topu filelere göndermişti. Cadiz mücadelesinin 44. dakikada sahneye çıkan Falcao, takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Falcao, Vallecano ile üçüncü golünü atmış oldu.