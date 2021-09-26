Canlı I Galatasaray - Göztepe maçı canlı anlatım izle! Aslan kötü gidişe dur demek istiyor! Galatasaray'ın Göztepe 11'i belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu ve Beykan Şimşek maçta forma giyemiyor. Galatasaray'da ise Marcao ve Arda Turan kritik maçta oynamıyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.
LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.
MAÇLARDA BERABERLİK OLMUYOR
İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.
MARCAO VE BOEY YOK
Galatasaray'da, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Göztepe karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Göztepe ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.
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