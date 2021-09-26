Galatasaray’da Fatih Terim Göztepe maçına 6 değişiklikle çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Kayserispor maçı 11'ine göre Göztepe karşısında 6 değişiklik yaptı.

Taylan Antalyalı, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Taylan'ın dinlendirildiğini söyledi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.

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