Ünlü teknik adam İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi: Ameliyata alınan Ertekin'e anjiyo yapıldı
Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü İsmail Ertekin Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Başarılı teknik adam ameliyata alınırken Ertekin'e anjiyo yapıldığı da bilgisi de paylaşıldı.
Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in ameliyata alındığı öğrenildi.
Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.