Son dakika: Beşiktaş'a 3 sakatlık daha! Bir de Covid-19 şoku
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta peş peşe yaşanan sakatlıklardan sonra bir de koronavirüs şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Francisco Montero'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'e Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a ise Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman'ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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