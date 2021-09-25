Adana Demirspor: 4 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU | Adana Demir farklı galip
Süper Lig'in 7.haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Adana Demirspor mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Caulker (KK), Balotelli ve penaltıdan Assomballonga kaydetti.
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