Beşiktaş’ta sakatların sayısı 10’a çıktı

250 MİLYONLUK ANLAŞMA

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kasasını doldururken, yeni sponsorluklar da geliyor. Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Fan Token görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 2. Başkan Adnan Dalgakıran'ın yürüttüğü görüşmelerde bir firmayla anlaşma aşamasına gelindi. Resmi imza sonrasında kasaya 250 milyon TL girmesi beklenirken, tokendan elde edilecek diğer kazançlarla 1 milyar TL sınırına ulaşılması bekleniyor.