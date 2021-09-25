CANLI | Everton-Norwich City maçı canlı anlatım izle! A Spor'da Premier Lig heyecanı
Premier Lig heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Everton evinde Norwich City'yi ağırlıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Everton-Norwich City maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Norwich City karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EVERTON - NORWICH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Everton ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EVERTON - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Everton - Norwich City maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
EVERTON - NORWICH MAÇININ 11'LERİ
Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Townsend, Doucoure, Allan, Iwobi; Gray, Rondon
Norwich City: Krul; Aarons, Hanley, Ozan Kabak, Williams; McLean, Gilmour, Lees Melou; Rashica, Pukki, Sargent