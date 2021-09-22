Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Balotelli açıklaması: Ne ceza alacağını merak ediyoruz
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, dün oynanan ve 3-3 berabere sona eren Adana Demirspor maçında, siyah beyazlıların yedek kulübesi ile Balotelli arasında yaşanan gerginlik ve hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz! Bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. İşte o açıklamanın detayları...
Beşiktaş, olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında Mario Balotelli'yle ilgili açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu ifadelere yer verildi:
21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.
HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta "körebe" oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik.
Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur.
Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın
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