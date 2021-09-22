Son dakika: Beşiktaş’tan flaş Balotelli açıklaması: Ne ceza alacağını merak ediyoruz

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu ifadelere yer verildi:

21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.