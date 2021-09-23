Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez GZT Giresunspor maçında sahaya çıktı
SPOR ahaber.com.tr
Fenerbahçe Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında evinde ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı maçta bir ilk yaşandı. Yeni transfer Miguel Crespo ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.
Süper Lig'in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı.
Portekiz'in Estoril Praia takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti.
Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.