Alanyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 MAÇ SONUCU | Alanya Paşa'yı devirdi
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Efecan Karaca ve Davidson'dan geldi.
Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.
SERİ 3 MAÇA ÇIKTI!
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile iyi bir hava yakalayan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükseltti. Süper Lig'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
7. haftada Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Kasımpaşa ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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