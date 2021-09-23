Alanyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 MAÇ SONUCU | Alanya Paşa’yı devirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.