Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu yıl gerçekleştirdiği transferler ses getirmiştir. Messi, Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye Juventus'tan ayrılan Ronaldo ise yıllar sonra Manchester United'a geri dönmüştü. Peki hangi futbolcu daha çok kazanıyor? İşte bu soru yanıt buldu. 2021 yılının en çok kazana 10 futbolcusu belli oldu.

Listede ilerleyen yaşına rağmen en çok kazananlar arasında yer alan 37 yaşındaki isim ise dikkat çekti.

İşte o liste;