23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ronaldo Messi'yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

Ronaldo Messi'yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

Juventus'tan ayrılarak yıllar sonra yuvasına geri dönerek İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da formasını giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Messi'yi en çok kazanan futbolcular listesinde geride bıraktı. Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede işte 2021 yılında en çok kazanan 10 futbolcu... Listede 37 yaşındaki efsane oyuncu ise dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 20:04
  • 1
  • 12
Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu yıl gerçekleştirdiği transferler ses getirmiştir. Messi, Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye Juventus'tan ayrılan Ronaldo ise yıllar sonra Manchester United'a geri dönmüştü. Peki hangi futbolcu daha çok kazanıyor? İşte bu soru yanıt buldu. 2021 yılının en çok kazana 10 futbolcusu belli oldu.

Listede ilerleyen yaşına rağmen en çok kazananlar arasında yer alan 37 yaşındaki isim ise dikkat çekti.

İşte o liste;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

10- Eden Hazard (Real Madrid): 29 milyon dolar

  • 3
  • 12
Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

9- Gareth Bale (Real Madrid): 32 milyon dolar

  • 4
  • 12
Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

8-Paul Pogba (Manchester United): 34 milyon dolar

  • 5
  • 12
Ronaldo Messi’yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı

7- Andres Iniesta (Vissel Kobe): 35 milyon dolar

*İlerleyen yaşına rağmen listede yer alan Iniestan dikkat çekti. (37 yaşında)