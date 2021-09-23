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Ronaldo Messi'yi geride bıraktı! 2021 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu açıklandı
Juventus'tan ayrılarak yıllar sonra yuvasına geri dönerek İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da formasını giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Messi'yi en çok kazanan futbolcular listesinde geride bıraktı. Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede işte 2021 yılında en çok kazanan 10 futbolcu... Listede 37 yaşındaki efsane oyuncu ise dikkat çekti.