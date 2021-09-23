Fenerbahçe - Giresunspor CANLI ANLATIM
Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e mağlup olan Vitor Pereira'nın öğrencileri 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde ilk üç haftayı kayıpsız geçen Kanarya, evinde DG Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda M. Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.
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İŞTE FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE - Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia
GİRESUNSPOR - Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara
EKSİKLER YİNE FAZLA
İki maçta 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da tam hazır olmadıkları için riske edilmesi beklenmiyor.
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