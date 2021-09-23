Fenerbahçe - Giresunspor CANLI ANLATIM





EKSİKLER YİNE FAZLA

İki maçta 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da tam hazır olmadıkları için riske edilmesi beklenmiyor.

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