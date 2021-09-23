Resmen duyuruldu! Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu | Serbest kalma maddesi 400 milyon euro
Son dakika transfer gelişmesi... Barcelona, Yukatel Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Katalan devi, Yukatel Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in kulübün B Takımına transfer olduğunu açıkladı. Barcelona, transferin 2 milyon avro + bonuslar karşılığında tamamlandığını duyurdu. Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.
İspanyol devi Barcelona, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç futbolcu sezonu Kayserispor'da tamamlayacak ve gelecek sezondan itibaren Katalan ekibinin formasını terletecek.
Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz! Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, @FCBarcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek."
Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz!— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 23, 2021
Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, @FCBarcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. @fcbarcelona_tr pic.twitter.com/GnueJ0eZ3B
SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO
Kayserispor'un ardından Katalan devi de bir açıklama yaptı ve sözleşme detaylarını duyurdu.
Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi"
🇹🇷 Hoş geldin Emre Demir! 🔵🔴— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 23, 2021
💪 Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü;
✅ 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü
✅ Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu https://t.co/5TskbpVt19
EMRE DEMİR KİMDİR?
15 Ocak 2004'te Mersin'de doğan Emre Demir, 2012 yılında Kayserispor altyapısına dahil oldu.
2018/2019 sezonunun devre arasında henüz 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzalayan ve A takıma yükselen Emre Demir, sarı-kırmızılı takımda şimdiye dek 31 resmi maçta forma giydi, 3 gol - 1 asist'lik performans ortaya koydu.
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