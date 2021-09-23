Resmen duyuruldu! Kayserispor’un genç yıldızı Emre Demir Barcelona’ya transfer oldu | Serbest kalma maddesi 400 milyon euro

Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi"