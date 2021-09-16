EXXEN Spor fiyatları ne kadar? 2021 Exxen TV üyelik ücreti! Exxen TV reklamlı reklamsız paket fiyatları!
Exxen Spor fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarının yayın haklarını elinde bulunduran Exxen TV üyelik ücreti merak konusu oldu. Exxen TV reklamlı reklamsız paket fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarının canlı yayınlanacağı Exxen üyelik ücretleri hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak satılacak.
Exxen Spor üyelik ücreti ne kadar? EXXEN TV paket fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi resmi yayıncısı Exxen Spor reklamsız paket kaç TL? Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları Exxen TV'den canlı olarak izlenebilecek. Peki; Exxen Spor üyelik ücreti ne kadar?
EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen platformunda maç izlemek için platforma üyelik almanız gerekmektedir. Üyeliğin ardından reklamlı veya reklamsız spor paketi aboneliği başlatmanız şart. Bu işlemleri yaptıktan sonra maçları canlı şekilde izleyebilirsiniz.
EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ
-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
-Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
-Exxen + Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 kuruş ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.
-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.
-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.
EXXEN NASIL İZLENİR?
- EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.
-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.
EXXEN ŞİFREMİ UNUTTUM?
Exxen üyeliği olan kullanıcılar, üye olduğu mail adresi ya da telefon numarasıyla yeni şifre alarak giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden yeni şifre oluşturabilir.
EXXEN TV TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?
Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.
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