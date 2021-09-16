EXXEN Spor fiyatları ne kadar? 2021 Exxen TV üyelik ücreti! Exxen TV reklamlı reklamsız paket fiyatları!

-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

EXXEN ŞİFREMİ UNUTTUM?

Exxen üyeliği olan kullanıcılar, üye olduğu mail adresi ya da telefon numarasıyla yeni şifre alarak giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden yeni şifre oluşturabilir.

EXXEN TV TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.