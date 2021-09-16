Beşiktaş'ta Ghezzal'ın çöküşü! Cezayirlinin form durumu taraftarı düşündürüyor
Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sezonun çift kupayla kapatılmasında büyük pay sahibi olan Ghezzal, bu sezona formsuz başladı. Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray'la geçen Ghezzal sürecin sonunda Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı. Cezayirli yıldız bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada gol ya da asist katkısı veremedi.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın başarısının en önemli mimarlarından birisi Rachid Ghezzal olmuştu. Cezayirli yıldız 35 resmi maçta 8 gol ve 18 asistlik katkısıyla unutulmaz bir performans sergilemişti. Siyah-Beyazlı yönetim de bu performans sonrası bonuslarla beraber 3.5 milyon Euro karşılığında Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den alırken, yıldız futbolcuyla da 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Ancak Ghezzal bu sezona beklentilerin çok uzağında başladı. Şu ana kadar 5 resmi maçta 393 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Son olarak Dortmund maçındaki etkisiz görüntüsüyle dikkatleri çeken Ghezzal girdiği 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybederek taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi yıldız oyuncuların transferinin ardından takım içinde biraz arka plana düşen Cezayirli futbolcunun kötü perforsmansı teknik direktör Sergen Yalçın'ı da endişelendiriyor.
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