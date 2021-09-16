Beşiktaş’ta Ghezzal’ın çöküşü! Cezayirlinin form durumu taraftarı düşündürüyor

Ancak Ghezzal bu sezona beklentilerin çok uzağında başladı. Şu ana kadar 5 resmi maçta 393 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Son olarak Dortmund maçındaki etkisiz görüntüsüyle dikkatleri çeken Ghezzal girdiği 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybederek taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.