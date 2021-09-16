Frankfurt - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Sarı Kanarya galibiyet peşinde

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.