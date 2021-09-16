Frankfurt - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Sarı Kanarya galibiyet peşinde
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ilk maçında Almanya'da Frankfurt'a konuk oluyor. Sarı Lacivertlilerde amaç gruptaki ilk maçına galibiyetle başlamak. Frankfurt - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. Frankfurt - Fenerbahçe canlı anlatım...
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.
MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz; Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic; Borre
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Pelkas
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FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.
TEKNİK DİREKTÖR CEZALI!
Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI!
Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha
3 İSİMDEN İYİ HABER!
Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 futbolcudan iyi haber geldi. Ferdi Kadıoplu, Filip Novak ve Dimitris Pelkas iyileşti ve kadroya dahil edildi.
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