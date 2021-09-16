Exxen şifreli mi şifresiz mi? Exxen ücretsiz izleme yolları var mı? Exxen nasıl izlenir?

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EXXEN NASIL İZLENİR?

- EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.