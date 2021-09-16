Exxen şifreli mi şifresiz mi? Exxen ücretsiz izleme yolları var mı? Exxen nasıl izlenir?
Exxen ücretsiz izleme yolları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Exxen şifreli mi şifresiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Dijital yayın platformu Exxen’de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın maçları Exxen platformundan yayınlanacak. Peki; Exxen nasıl izlenir? Exxen şifreli mi şifresiz mi? İşte Exxen ücretsiz izleme hakkında merak edilen bilgiler!
Exxen şifreli mi şifresiz mi? Exxen ücretsiz izleme yolları günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan Exxen platformu için yoğun ilgi gösteriliyor. Maçları canlı izlemek isteyen taraftarlar Exxen nasıl izlenir sorusunun cevabını merak ediyor. 16 Eylül akşamı oynanacak Galatasaray – Lazio ve E.Frankfurt – Fenerbahçe maçlarının yayıncısı Exxen olacak. Peki; Exxen ücretsiz izleme yolları var mı?
EXXEN ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
Exxen platformunda maç izlemek için platforma üyelik almanız gerekmektedir. Üyeliğin ardından reklamlı veya reklamsız spor paketi aboneliği başlatmanız şart. Bu işlemleri yaptıktan sonra maçları canlı şekilde izleyebilirsiniz.
EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ
-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
-Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
-Exxen + Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 kuruş ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.
-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.
-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.
EXXEN NASIL İZLENİR?
- EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.
-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.
EXXEN ŞİFREMİ UNUTTUM?
Exxen üyeliği olan kullanıcılar, üye olduğu mail adresi ya da telefon numarasıyla yeni şifre alarak giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden yeni şifre oluşturabilir.
EXXEN TV TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?
Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.
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