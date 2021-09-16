Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Üyelik bilgileri...
Exxen tek maç üyelik var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları bu sene Exxen dijital platform üzerinden yayımlanacak. Bu akşam oynanacak Galatasaray ile Lazio arasındaki karşılaşmayı takip etmek isteyenler Exxen yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Üyelik bilgileri...
Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen yayın platformu üzerinden yayımlanıyor. Karşılaşmaları tek maç üzerinden takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Üyelik bilgileri...
EXXEN FİYATI NEDİR?
Exxen'in normal üyelik ücreti 9.90₺'dir. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Exxen Spor paketinin bedeli ise 24.80₺'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
EXXEN ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?
Exxen yayınlarını izleyebilmeniz için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmanız için "www.exxen.com/tr" adresine gidip, adınız, soyadınız ve eposta adresinizi girmeniz yeterlidir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?
Exxen'de şuan için sadece bir kişi izleme hakkı bulunmakta. Başka birinin hesaba girmesi halinde diğer oturum kapanmakta.
EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?
Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.
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