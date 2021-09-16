Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen yayın platformu üzerinden yayımlanıyor. Karşılaşmaları tek maç üzerinden takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Üyelik bilgileri...

EXXEN FİYATI NEDİR?

Exxen'in normal üyelik ücreti 9.90₺'dir. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Exxen Spor paketinin bedeli ise 24.80₺'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.