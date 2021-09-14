İşte A Milli Takım’ın yeni hocası! Stefan Kuntz dönemi başlıyor

Alman Ümit Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke dün İstanbul'a geldi ve TFF yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. Stefan Kuntz bugün 15.15'te Türkiye'den ayrılacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.