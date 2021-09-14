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İşte A Milli Takım'ın yeni hocası! Stefan Kuntz dönemi başlıyor

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Giriş Tarihi: 14.09.2021
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İşte A Milli Takım’ın yeni hocası! Stefan Kuntz dönemi başlıyor

A Milli Takım'da sona eren Şenol Güneş dönemi ile birlikte hoca arayışlarında önemli bir gelişme yaşandı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü konusunda Alman Ümit Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke dün İstanbul'a geldi ve TFF yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı.

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yerine geçecek isme çevrildi.

Alman Ümit Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke dün İstanbul'a geldi ve TFF yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. Stefan Kuntz bugün 15.15'te Türkiye'den ayrılacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Stefan Kuntz hatırlanacağı üzere futbolculuk döneminde Beşiktaş forması da giymişti.

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