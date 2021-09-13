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Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş'e Süper Lig ekibi Başakşehir'den teklif

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Milli Takım’dan ayrılan Şenol Güneş’e Süper Lig ekibi Başakşehir’den teklif

2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir Süper Lig'de oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.Başakşehir'de Fenerbahçe maçından da puan alınamaması durumunda Aykut Kocaman ile yollarını ayrılacağı ve yerine Şenol Güneş'in düşünüldüğü ifade edildi.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi her an kapanabilir. 2019-20 sezonunun şampiyonu, Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması, Kocaman'ın kaderini belirleyecek.

İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

TEKLİF GİTTİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.

FENERBAHÇE MAÇI SON ŞANS

Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.

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