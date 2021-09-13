Milli Takım’dan ayrılan Şenol Güneş’e Süper Lig ekibi Başakşehir’den teklif

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi her an kapanabilir. 2019-20 sezonunun şampiyonu, Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması, Kocaman'ın kaderini belirleyecek.