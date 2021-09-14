Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen Beşiktaş, 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar grubun ilk sınavını Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşısında verecek. Peki, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 15 Eylül Çarşamba saat 19:45'te başlayacak. Vodafone Park'taki mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.