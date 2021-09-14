Stefan Kuntz kimdir? Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz nereli, kaç yaşında?

1983'te Kuntz, Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda ligden düşmekten son maçlarda kurtuldular. Stefan Kuntz ise sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. 13 Ağustos 1983'te ligin ilk maçı olan Kickers Offenbach maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, ilk kez Bundesliga'da forma giyen Kuntz, 73. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyet getirdi. İlk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında gol kaydedemese de toplamda 32 maçta 8 gol attı.

1984-85 sezonunda Kuntz 34 maçın 34'ünde de forma giydi. Ayrıca ligde 11 gol kaydetti. Bochum'daki ilk hat-trick'ini DFB-Pokal'da TSV Havelse takımına karşı yaptı. 1985-86 sezonunda da Bochum ligde başarılı olmasa da Kuntz, 34 maçın hepsinde yine oynadı ve 22 gol kaydetti. Bu performansı ile Bundesliga'da gol kralı oldu. Bochum'un tarihinde çıkardığı ilk gol kralı olmuş oldu. Borussia Dortmund karşısında alınan 6-1'lik galibiyette sezonun ilk hat-trick'ini yapan Kuntz, sezon sonu şampiyon olan Bayern München karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de hat-trick yaptı.