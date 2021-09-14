Stefan Kuntz kimdir? Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz nereli, kaç yaşında?
Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında? Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz imza için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması beklenen Stefan Kuntz'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz nereli, kaç yaşında? İşte Stefan Kuntz'ın hayat hikayesi...
Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ayrılığı sonrası hangi hocanın geleceği merak ediliyordu. TFF Yöneticisi Hamit Altıntop tarafından yürütülen teknik adam çalışmalarında sona gelindi. Tecrübeli çalıştırıcı Stefan Kuntz ile el sıkışıldığı öğrenildi. Yüzde 90 anlaşmaya varılan Stefan Kuntz imza için İstanbul'a geldi. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz nereli, kaç yaşında? İşte Stefan Kuntz ile ilgili merak edilenler...
RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'ın yapılacak son görüşmelerin ardından önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
STEFAN KUNTZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda top koşturdu. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.
1983'te Kuntz, Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda ligden düşmekten son maçlarda kurtuldular. Stefan Kuntz ise sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. 13 Ağustos 1983'te ligin ilk maçı olan Kickers Offenbach maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, ilk kez Bundesliga'da forma giyen Kuntz, 73. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyet getirdi. İlk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında gol kaydedemese de toplamda 32 maçta 8 gol attı.
1984-85 sezonunda Kuntz 34 maçın 34'ünde de forma giydi. Ayrıca ligde 11 gol kaydetti. Bochum'daki ilk hat-trick'ini DFB-Pokal'da TSV Havelse takımına karşı yaptı. 1985-86 sezonunda da Bochum ligde başarılı olmasa da Kuntz, 34 maçın hepsinde yine oynadı ve 22 gol kaydetti. Bu performansı ile Bundesliga'da gol kralı oldu. Bochum'un tarihinde çıkardığı ilk gol kralı olmuş oldu. Borussia Dortmund karşısında alınan 6-1'lik galibiyette sezonun ilk hat-trick'ini yapan Kuntz, sezon sonu şampiyon olan Bayern München karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de hat-trick yaptı.
1983'te Kuntz, Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda ligden düşmekten son maçlarda kurtuldular. Stefan Kuntz ise sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. 13 Ağustos 1983'te ligin ilk maçı olan Kickers Offenbach maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, ilk kez Bundesliga'da forma giyen Kuntz, 73. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyet getirdi. İlk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında gol kaydedemese de toplamda 32 maçta 8 gol attı.
1984-85 sezonunda Kuntz 34 maçın 34'ünde de forma giydi. Ayrıca ligde 11 gol kaydetti. Bochum'daki ilk hat-trick'ini DFB-Pokal'da TSV Havelse takımına karşı yaptı. 1985-86 sezonunda da Bochum ligde başarılı olmasa da Kuntz, 34 maçın hepsinde yine oynadı ve 22 gol kaydetti. Bu performansı ile Bundesliga'da gol kralı oldu. Bochum'un tarihinde çıkardığı ilk gol kralı olmuş oldu. Borussia Dortmund karşısında alınan 6-1'lik galibiyette sezonun ilk hat-trick'ini yapan Kuntz, sezon sonu şampiyon olan Bayern München karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de hat-trick yaptı.
1989'de Kuntz, 1. FC Kaiserslautern'e transfer olarak uzun yıllar sürecek bir dönemi başlattı. İlk sezon takım için başarılı bir sezon olmasa da Kuntz, ilk 10 maçta 9 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Sezonu 32 maçta 15 gol kaydederek bitirdi. Sezon içinde takımın en golcü ismi oldu. Sezon sonu SV Werder Bremen'i 3-2 yenerek Almanya Kupası'nı kazandılar. Kuntz, kariyerinin ilk kupasını böylece kazanamış olurken takımını 3-0 öne geçiren golü attı.
1990-91 sezonuna da Kuntz golle başladı. 27 maçta 11 gol atıp, takımının yine en golcüsü olan Kuntz, kariyerinin ilk ve tek Bundesliga şampiyonluğunu yaşadı. UEFA Kupası'nda ise Sampdoria ile oynanan ilk maçta attığı golla takımının maçı 1-0 kazanmasını sağlasa da ikinci maç 2-0 yenilip elendiler. 1991-92 sezonunda da 11 gol atan Kuntz'lu Kaiserslautern ligi 5. bitirdi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise FC Barcelona ile eşleşen K'latuern'de Kuntz iki maçta da forma giydi ancak turu geçen taraf deplasman golü avantajıyla Barcelona oldu.
1992-93 sezonunu 26 maçta 6 gol ile durgun geçirdi. Sezonun ortasında uzun bir süre sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Böylece K'lautern'de ilk kez takımın en golcü ismi olma başarısını sağlayamadı. 1993-94 sezonunda K'lautern bir puan ile şampiyonluğu kaçırıp ikinci oldu. 25. hafta SC Freiburg ile oynanan maçta sakatlanıp 23. dakikada oyunu terk edip sezon sonuna doğru forma giyememesine rağmen Kuntz da 26 maçta 18 gollük muhteşem bir performans gösterdi. Son iki maçta aldıkları iki galibiyette de gol atan Kuntz, rakipleri Münih'in de puan kaybetmemesi ile şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Sezon sonunda Kuntz, Eintracht Frankfurt'lu Anthony Yeboah ile gol krallığını paylaştı. Bu da Kuntz'un ikinci ve son Bundesliga gol krallığı oldu. 1994-95 sezonunda da 28 maçta 14 gol kaydetti.
1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.
Kuntz, 1996'da Bundesliga'ya geri dönerek DSC Arminia Bielefeld takımı forması giymeye başladı. Takımı ligde kötü dereceyle bitirse de Kuntz, 33 maçta 14 gol kaydederek, hem takımının en golcü oyuncusu oldu, hem de performansından bir şey yitirmediğini gösterdi. Özellikle şampiyon Bayern Münih'in 3 yenilgisinden biri olan 2-0'lık Bielefeld maçında 2 golü de kendisi kaydetti. Sonraki sezon da 32 maçta 11 gol atıp takımın en golcüsü olsa da takımı Bundesliga sonucusu olarak küme düştü. Kariyerinin son hat-trick'ini de bu sezon içinde 1. FC Köln'ü deplasmanda 5-3 yendikleri maçta kaydetti.
1998-99'da Kuntz, eski takımlarından Bochum'a geri döndü. Ancak Bochum da ligde 17. olarak küme düştü. Kuntz 20 maçta 6 gol kaydetti. 29 Mayıs 1999'da ligin son haftasında oynanan Hansa Rostock maçında hem seyiricisinin önüne hem de Bundesliga'ya son kez çıktı. 58. dakikada oyuna giren Kuntz, 70. dakikada kafayla attığı golle maçı 1-1 yaparak, son Bundesliga golünü de atmış oldu ancak maçı 3-2 kaybettiler.
1983 ve 1999 yılları arasında oynadığı Bundesliga'da toplam 449 maçta attığı 179 golle bu ligde en çok gol atan 6. futbolcu olmuştur. 1991 yılında Almanya'da Kaiserslautern formasıyla Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.
1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başarına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.
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