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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş'in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia
Son dakika haberine göre: A Milli Takım'ın Hollanda karşısında aldığı farklı mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı. Güneş'in görevinin sona ermesinin ardından adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Güneş'in yerine düşünülen isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 12.09.2021 12:08Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:08