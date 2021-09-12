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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş'in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

Son dakika haberine göre: A Milli Takım'ın Hollanda karşısında aldığı farklı mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı. Güneş'in görevinin sona ermesinin ardından adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Güneş'in yerine düşünülen isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.09.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:08
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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş’in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin resmen sona ermesiyle yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı. TFF, yeni milli takım teknik direktörü için sürpriz bir isimle görüşme halinde. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş’in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

BÜYÜK ELEŞTİRİ TOPLADI
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda karşısında deplasmanda çok ağır bir yenilgi aldı. Alınan ağır mağlubiyetin ardından Şenol Güneş büyük eleştiri topladı.

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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş’in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

İLK GÖRÜŞMEDE AYRILIK OLMADI
Hollanda maçının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve teknik direktör Şenol Güneş, Riva'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan ilk görüşmede ayrılık kararı alınmadı.

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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş’in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

GÜNEŞ'E VEDA EDİLDİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir bir sonraki gün Şenol Güneş ile bir görüşme daha yaptı ve ayrılık kararı alındı. Yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.

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Milli takımda yeni dönem! Şenol Güneş’in yerine göreve gelecek isim için flaş iddia

YENİ ADAYLAR BELLİ OLDU
Şenol Güneş ile yolların resmen ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için çalışmalar başladı. TFF'nin görüştüğü adaylar belli oldu.