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Son dakika: Hamit Altıntop A Milli Takım Sorumlusu oldu

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: Hamit Altıntop A Milli Takım Sorumlusu oldu

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi. TFF, Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıklamıştı.

Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.



Hollanda karşısındaki 6-1'lik yenilgi sonrası tartışma konusu olan Şenol Güneş'in geleceği netleşti. TFF'den yapılan açıklamada Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklanmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada "Dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı." demişti.

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