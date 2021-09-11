Son dakika: Hamit Altıntop A Milli Takım Sorumlusu oldu

Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.





Hollanda karşısındaki 6-1'lik yenilgi sonrası tartışma konusu olan Şenol Güneş'in geleceği netleşti. TFF'den yapılan açıklamada Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklanmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada "Dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı." demişti.