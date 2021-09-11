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Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geliyor | Canlı izle

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geliyor | Canlı izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Futbolseverler zorlu mücadeleyi ahaber.com.tr’den canlı olarak takip edebilecek. Zor mücadele ayrıca A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışının önemli adaylarında Manchester City, Leicester City'ye konuk oluyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi devirmek içim mücadele ediyor.

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Leicester City - Manchester City maçı sakat ve cezalılar

Leicester City: Ayoze Perez (Cezalı), Wesley Fofana (Sakat), James Justin (Sakat), Nampalys Mendy (Şüpheli)

Manchester City: Phil Foden (Şüpheli), Kevin De Bruyne (Sakat), Son Heung-Min (Şüpheli)

Leicester City - Manchester City maçı muhtemel 11'ler…

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus

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