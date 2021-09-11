Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar? İşte Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinin perde arkası
Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda tepkilerin hedefindeki isim Şenol Güneş'ti. TFF'den dün yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Şenol Güneş, dün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeden sonra görevden ayrıldı. Yapılan toplantıda neler konuşuldu? Boşalan teknik direktörlük koltuğuna kim getirilecek? Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar? İşte detaylar...
A Milli Takım'ın ortaya koyduğu kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Şenol Güneş, Riva Tesisleri'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile gerçekleştirilen ikinci görüşmenin ardından görevden ayrıldı. Ayrılık haberi TFF tarafından açıklandı.
ŞENOL GÜNEŞ TAZMİNAT İSTEDİ Mİ? RİVA YAPILAN GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Herkesin merak ettiği konu; Riva'da gerçekleştirilen toplantıda nelerin konuşulduğu... İşte tazminat istemeyerek görevden ayrılan Şenol Güneş'in toplantıda sarfettiği o sözler.
"BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"
İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Yapılan ilk toplantıda tecrübeli teknik adam, "Ortada bir başarısızlık varsa tek sorumlu benim. Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı hemen atarız" demişti.
"BEN ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM"
Bu görüşmede bir karar açıklanmazken dün Riva'da bir zirve daha yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetici Hamit Altıntop'un katıldığı toplantıda, hukuki şartların sorulduğu Güneş, "Karara saygılıyım. Önemli olan Milli Takım. Bu saatten sonra benim gidip kalmamın önemi yok, siz çocuklara sahip çıkın. Takımın hâlâ şansı var.
Sizden hiçbir talebim yok. İster 'İstifa etti' deyin, ister 'Biz gönderdik' deyin. Böyle bir toplantıya bile gerek yoktu. Ben zaten maçtan sonra kararımı verdim. Ama sizlere olan saygımdan dolayı önce Başkan ile konuşmak istedim" diyerek noktayı koydu. Bu görüşme sonrası tazminat talebi olmayan Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
"HOCAMIZA BAŞARILAR DİLERİZ"
Şenol Güneş ile yapılan toplantı sonrası TFF'den şu açıklama yapıldı: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI GÜNDEME GELDİ
Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilecek isim için çalışmalar başladı. TFF yönetiminin yaptığı değerlendirmede birçok görüş ortaya atıldı.
LÖW'ÜN ADI ÖNE ÇIKTI
Bir kısım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak 4 maç ve sonrası için yabancı bir hoca ile anlaşılmasını istedi ve Alman teknik adam Joachim Löw'ün adı öne çıktı.
MUSTAFA DENİZLİ'NİN DE İSMİ GÜNDEME GELDİ
Diğer bir kısım 4 maçlık periyodu yerli, tecrübeli ve kıdemli bir teknik adam ile geçilmesinin doğru olduğu görüşünü savundu. Bu noktada da Mustafa Denizli'nin ismi gündeme geldi.
Genç ve dinamik bir teknik adamla 4 maç sahaya çıkılmasını savunanlar da Okan Buruk'u önerdi. Son karar için Başkan Nihat Özdemir'e yetki verilirken, yeni hocanın bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
"KAFAMIZDA BİR İSİM VAR"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün A Spor'a yaptığı açıklamada son durumu değerlendirdi. Şenol Güneş hakkında, "Hocamızla dostça yollarımızı ayırdık, emekleri için teşekkür ederiz" diyen Başkan Özdemir, "İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var. Yerli, yabancı ayrımımız yok. En iyi tercihi yapacağız" ifadesini kullandı.
SORUMLULUĞU HAMİT ALTINTOP ÜSTLENECEK
Şenol Güneş'in görevini bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişim daha yaşandı. A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'ın görevini bırakacağı öğrenildi. Soydan'ın TFF'de yönetici olarak devam edeceği, Ay-Yıldızlı ekibin sorumluluğunu ise Hamit Altıntop'un üstleneceği ifade edildi.
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