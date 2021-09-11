Şenol Güneş’in tazminatı ne kadar? İşte Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinin perde arkası

Sizden hiçbir talebim yok. İster 'İstifa etti' deyin, ister 'Biz gönderdik' deyin. Böyle bir toplantıya bile gerek yoktu. Ben zaten maçtan sonra kararımı verdim. Ama sizlere olan saygımdan dolayı önce Başkan ile konuşmak istedim" diyerek noktayı koydu. Bu görüşme sonrası tazminat talebi olmayan Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.