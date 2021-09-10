Son dakika: TFF’den Şenol Güneş açıklaması! Şenol Güneş istifa etti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan paylaşım;

Şenol Güneş'e teşekkür ederiz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.



Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Şenol Güneş'in Milli Takım 'ın başında ikinci döneminde 32 maç oynanırken, bu maçlarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alındı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 59. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 59 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 59 resmi maçın 31'ini kazandı, 14'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 103 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 64 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.