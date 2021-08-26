Gedson Fernandes Galatasaray’a gelecek mi? Fatih Terim’den flaş açıklama

Direklerden dönen, boş kaleye atamadığımız goller oldu. İkinci yarıya Kerem-Barış değişikliği ile başladık. Barış çizgiyi iyi kullanan, birebir oyunlarda rakibin müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu. Oradan bizi bir hayli öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız da hem seti hem ters topu iyi oynadılar. Dolayısıyla kaçırmaya devam ettik ama sonunda golü bulduk. Hemen ikinciyi, üçüncüyü kaçırdık. Sonra enteresan bir gol bulduk. Eğer siz hücum devamlılığını elinize alırsanız, rakibi de hataya zorlarınız. O duruma soktu bizim takımız açıkçası. Biz daha iyi takımız ama çok koşan, çok mücadele eden bir takım vardı karşımızda. 2'den sonra 3'ü bulur muyduk... Karşı karşıya kaldık, kaç tane atamadık, 4'e 1 gittiğimizi atamadık. İkinci yarıda muhteşem bir oyun kaldı, çok gol pozisyonu kaldı. Daha eksiklerimizi düzelteceğiz inşallah. 3 günde bir kolay olmuyor, alışacağız. Bu tarafta gitmeye niyetliyiz. Tabii zaman zaman oyuna ileride Alex de girince, Nelsson da girince, Morutan da girince daha da değişik bir hal alacak inşallah" diye konuştu.

Marcao'nun durumu hakkında gelen soruya ise Terim, "Kulübümüz ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. 5 gün var, bakalım. Şimdiden söylemek yanlış olur" dedi.

"KEREM BİRAZ DAHA AZ TOP KAYBEDECEK ARTIK"

"Keşke her mevki beni böyle zorlasa" diyen Terim, gençlerle ilgili "Gençlerimizi birer birer kazanmak önemli. Bazen koymadığınızda neden koymuyorsun diyen oluyor. Onları ne zaman, nerede, nasıl, hangi maçta oynatacağınız çok önemli, çabuk kaybolabilirler. Kaybetmeniz çok kolay olabilir. O sabrı biraz bize gösterseler, onları yavaş yavaş ortaya çıkaracağız. Barış enteresan bir başlangıç yaptı. Keçiören sonrası ilk maçı PSV. Kolay değil oradan gelip PSV maçını oynamak. Antrenmanlarla daha çok şey var öğreneceği. Mutluyum açıkçası. Kerem biraz daha az top kaybedecek artık. O da çok yoruldu, emek verdi ama keşke böyle biri çıkıp biri girdiğinde oyunu değiştiren olsun ki zorlanalım. O seviyeli rekabet bizi daha yukarıya çeker. Yaş almış gençler de var. Bazı mevkilerin gençleri de var dediğim gibi. O gençleri de unutmamak lazım. Alpaslan iyi oynadı. İlk goldeki alma zamanlamasını ayarlayamaması dışında oyunun en iyilerinden birisiydi" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın karışık bir takım olduğunu, genç bir takım veya tecrübeli bir takım demenin yanlış olduğunu belirten Terim, "Ne hep genç olabilirsin ne de tecrübeli olabilirsin. Galatasaray ikisine de ihtiyacı olan bir takım. Genç demediğimiz de 31-32 yaşında. Herkes genç, sahanın en iyilerinden biri Feghouli, Diagne'ydi, Patrick'di. Babel oynadığı zaman kötü oynamadı, iyi oynadı. Bu arkadaşlarımızın da hakkını vermek lazım. Biz bir takımız. Bir takım olarak buna bakmak lazım. Bir oyuncunun ikinci ligden, üçüncü ligden veya genç takımdan gelip Galatasaray'da olağanüstü işler yapması konuşulmalıdır. Bir her sene zaten 1-2 tane ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.