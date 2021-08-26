Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off turu ilk maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray , rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.