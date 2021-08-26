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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri yarın belli olacakç İşte, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off turu ilk maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray , rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off'larda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor ve İtalya ekibi Roma'ya aynı skorla kaybeden Trabzonspor, tur atlamaları durumunda gruplara kalacak.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

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