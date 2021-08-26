Galatasaray 4. defa UEFA Avrupa Ligi gruplarında

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.