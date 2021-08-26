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Galatasaray 4. defa UEFA Avrupa Ligi gruplarında

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Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Galatasaray 4. defa UEFA Avrupa Ligi gruplarında

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonla belli olacak.

Galatasaray yoluna Avrupa’da devam ediyor! GALATASARAY YOLUNA AVRUPA'DA DEVAM EDİYOR!

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