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Galatasaraylı Marcao'ya Napoli talip oldu: 6 milyon euroluk teklif geldi

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Galatasaraylı Marcao’ya Napoli talip oldu: 6 milyon euroluk teklif geldi

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle tepki çeken Marcao'nun geleceği merak konusu olurken Brezilyalı stopere İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'na attığı kafa ve yumruk sonrasında büyük tepki alan Marcao için Galatasaray'da tablo netleşmeye başladı.

Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi. Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi.

Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırması nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı. Çizme devi Napoli, Brezilyalı stoper için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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