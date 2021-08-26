Galatasaray yoluna Avrupa'da devam ediyor! Galatasaray 2-1 Randers (MAÇ SONUCU-ÖZET)



42'nci dakikada sol kanattan Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Babel'in kafa vuruşu kalecide kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



48'inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt'a çıkardı. Aanholt'un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



49'uncu dakikada sarı-kırmızılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray'da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne'nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



59'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış'ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger'in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg'a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.



82'nci dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



90+4'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.