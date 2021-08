Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen: Başkan Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi

HER ŞEY FENER İÇİN

Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylemek istersiniz?

Aziz Bey, 20 yıl Fenerbahçe'ye hizmet verdi. Onun yaptıklarını her zaman takdir etmişimdir. Bunu her zaman, her yerde söylerim; Aziz Yıldırım benden çok daha iyi başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un tartışmasını gördüğüm zaman çok üzüldüm. Biz çok büyük bir kulübüz, bu gerilim de unutulur. Her şey Fenerbahçe için. Hepimiz Fenerbahçe daha iyi olsun diye uğraşıyoruz.

HAKEMLER ARTIK DAHA AZ HATA YAPIYOR

Türkiye'de hakemler de çok eleştiriliyor. Siz Türk hakemlerini nasıl buluyorsunuz?

Akdeniz ülkelerinde hakemler her zaman eleştirilir. İtalya, İspanya, Türkiye gibi ülkelerde durum aynıdır. Hakemler zaman zaman hata yapıyor, bunun temel sebebi ise yeterli düzeyde eğitimli olmamaları. Ama ben yine de hakemlerimizi beğeniyorum. Geçmiş yıllara göre çok daha az hata yapıyorlar. Başkan olduğum dönemde bir kere bile hakemleri şikayet etmedim. Hakemlerin hata yapmaması dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. VAR sistemiyle yapılan hatalar daha da azalıyor. VAR'a karşı değilim. VAR sistemi daha iyi yönetilirse hakem hataları büyük ölçüde ortadan kalkar diye düşünüyorum. Futbolda her zaman tartışma yaşanıyor. Çünkü bugün dünyada en fazla paranın döndüğü alan. Çok büyük paralar yatırılıyor. Bakın, Türkiye'de iyi giden sadece hakemlerimiz değil, kulüplerimizin futbolculara verdiği imkanlar, alt yapısıyla, statlarıyla da daha iyi bir noktaya geldik. Tabii burada Cumhurbaşkanımız'a da teşekkür etmek istiyorum. Anadolu takımlarına da, büyük takımlara da çok önemli yatırımlar yaptı. Başkanlık yaptığım dönemde hatırlıyorum, çamur içinde futbol oynanıyordu. Statlarımız modern değildi. Şimdi hepsi son derece modern...