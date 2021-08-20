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Fenerbahçe'den son dakika ayrılık açıklaması: Erdem Can NBA'de yardımcı antrenörlük yapacak

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Fenerbahçe’den son dakika ayrılık açıklaması: Erdem Can NBA’de yardımcı antrenörlük yapacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko'da 2012 yılından bu yana görev yapan Erdem Can, kariyerine Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yardımcı antrenör olarak devam edecek. İşte Erdem Can'ın NBA'deki kariyerini sürdüreceği takım...

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol takımında 2012 yılından bu yana görev alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı.

Erdem Can'ın kariyerine NBA'de yardımcı antrenör olarak devam edeceğini açıklayan sarı-lacivertli kulüp, katkılarından dolayı deneyimli antrenöre teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne 2012 yazında katılan ve EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere erkek basketbolda yaşadığımız birçok özel başarıda emekleri bulunan yardımcı antrenörümüz Erdem Can ile yollarımız karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Erdem Can, kariyerine NBA'de devam edecektir. Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir. Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA'de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Değerli antrenörümüz Erdem Can'a, Fenerbahçe Ailesi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.

İŞTE ERDEM CAN'IN GİTTİĞİ TAKIM

Erdem Can'ın NBA'de yardımcı antrenörlük yapacağı takımın ise Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz olduğu öğrenildi.

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