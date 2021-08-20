Son dakika: Galatasaray - Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - A.Hatayspor mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
SON DAKİKA: Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'ndaki çim bakım çalışmalarının devam etmesinden dolayı sarı-kırmızılılar iç saha maçını bu hafta kendi evinde oynayamayacak.
MAÇ ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi günü saat 21.45'teki müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.
YÜZDE 50 SINIRI
Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında stadyumlara yüzde 50 taraftar alınıyor.
74 bin 753 kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 37 bin taraftar müsabakada takımlarını destekleyebilecek.
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