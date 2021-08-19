Sivasspor Kopenhag'a yenildi | 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

"KIRAN KIRANA GEÇECEK"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak. Mutlaka gol atmalıyız" yorumunda bulundu.