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Sivasspor Kopenhag'a yenildi | 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Sivasspor Kopenhag’a yenildi | 1-2 MAÇ SONUCU ÖZET

Demir Grup Sivasspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda Kopenhag maçı 2-1 yaparak Sivas deplasmanından galip ayrıldı.

SON DAKİKA | UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

Sivasspor-Kopenhag naçında dair detaylar ahaber.com.tr'de...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlandı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

10. dakikada Kayode kazandığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi, sert şutunda top direkten döndü.

36. dakikada Wind ceza sahası içerisinde karambolde önüne düşen topla kaleyi hedef aldı, kaleici Ali Şaşal gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mykola Bakalin xxx, Volodymyr Kutsev xxx, Oleksandr Derdo xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur xxx, Caner xxx, Cofie xxx, Koray xxx, Ahmet xxx, Azubuike xxx, Hakan xxx, Gradel xxx, Kayode xxx, James xxx
Yedekler: Muammer, Emre, Yatabare, Sefa, Felix, Camara, Erdoğan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FC Kopenhag: Grabara xxx, Diks xxx, Khochovala xxx, Boilesen xxx, Kristiansen xxx, Stage vxxx, Zeca xxx, Falk xxx, Pep Biel xxx, Wind xxx, Daramy xxx

Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Singh, Lerager, Ankersen, Boving, Oikonomou, Jensen, Hojlung
Teknik Direktör: Jenss Thorup
Sarı kartlar: Daramy, Khochovala (F.C. Copenhagen)

İKİNCİ YARI

55' Kopengag, Kevin Diks'in golüyle öne geçti. 0-1.

59' Sivasspor, 4 dakika sonra rakibine yanıt verdi ve Leke James ile eşitliği yakaladı. 1-1.

60' Kopenhag, Stage'nin golüyle yeniden öne geçti. 1-2.

MAÇ SONUCU

Sivasspor-Kopenhag'a yenildi: 1-2

"KIRAN KIRANA GEÇECEK"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak. Mutlaka gol atmalıyız" yorumunda bulundu.

"RAKİBİ ÇÖZDÜK"

Rıza Çalımbay'la birlikte basın toplantısına çıkan 28 yaşındaki Nijeryalı golcü Leke James, Kopenhag dersini iyi çalıştıklarını söyledi. James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

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