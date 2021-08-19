Fenerbahçe: 1 HJK Helsinki: 0 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe genç oyuncusu ile kazandı





FENERBAHÇE 910 GÜN SONRA AVRUPA MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.



Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.



PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI



Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı.



Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.



Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

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