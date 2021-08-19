Fenerbahçe: 1 HJK Helsinki: 0 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe genç oyuncusu ile kazandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı. Sarı Lacivertliler etkisiz bir futbol sergilediği karşılaşmada rakibini 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.
22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARI
51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.
65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE - HELSINKI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc
Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.
FENERBAHÇE 910 GÜN SONRA AVRUPA MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.
PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı.
Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.
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