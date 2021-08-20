Burak Yılmaz Lille’den ayrılıyor mu? Nice Teknik Direktörü Galtier’den Burak Yılmaz itirafı

Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm." yorumunu yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN